Şanlıurfaspor, Marco Paixao'yu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Marco Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.
Marco Paixao alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılmıştı.
Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Marco Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.
Marco Paixao alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılmıştı.
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