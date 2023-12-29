Şanlıurfaspor, Marco Paixao'yu transfer etti

Şanlıurfaspor, Altay'ın forvet oyuncusu Marco Paixao ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Marco Paixao'yu transfer etti
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29 Aralık 2023 14:02
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Marco Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Marco Paixao alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

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