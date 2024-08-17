Şanlıurfaspor, ligde ilk galibiyetin peşinde

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, ligde ilk galibiyetin peşinde
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17 Ağustos 2024 13:46
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Şanılurfaspor, Ümraniyespor maçıyla ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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