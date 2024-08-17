Şanlıurfaspor, ligde ilk galibiyetin peşinde

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Şanılurfaspor, Ümraniyespor maçıyla ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Şanılurfaspor, Ümraniyespor maçıyla ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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