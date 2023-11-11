Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.
11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Onur Ayık kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten Ümraniyespor, düşme hattından uzaklaştı. İlk 2 haftayı galip tamamlayıp bir daha galibiyet göremeyen Şanlıurfaspor ise 11 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Boluspor'u ağırlayacak.
11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Onur Ayık kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten Ümraniyespor, düşme hattından uzaklaştı. İlk 2 haftayı galip tamamlayıp bir daha galibiyet göremeyen Şanlıurfaspor ise 11 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Boluspor'u ağırlayacak.
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