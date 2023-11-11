Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Onur Ayık kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten Ümraniyespor, düşme hattından uzaklaştı. İlk 2 haftayı galip tamamlayıp bir daha galibiyet göremeyen Şanlıurfaspor ise 11 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Boluspor'u ağırlayacak.





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