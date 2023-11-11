Şanlıurfaspor kötü gidişata 'dur' diyemedi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor kötü gidişata 'dur' diyemedi
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11 Kasım 2023 17:57
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.
11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten Ümraniyespor,  düşme hattından uzaklaştı. İlk 2 haftayı galip tamamlayıp bir daha galibiyet göremeyen Şanlıurfaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Boluspor'u ağırlayacak.

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