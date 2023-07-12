Şanlıurfaspor, Hassan Toure'yi transfer etti

1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Hassan Toure'yi kadrosuna kattı.



Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor'dan kiralık olarak kanat oyuncusu Hassan Toure'yi renklerine bağladı." ifadesi kullanıldı.



6 AYRILIK YAŞANDI



Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular Feyyaz Belen, Erkam Develi, Mehmet Alp Kurt, Yakup Alkan, Ramazan Köse ve Mustafa Durak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.



Futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.



