Şanlıurfaspor, Hassan Toure'yi transfer etti

1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Eyüpspor'dan Hassan Toure'yi kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Hassan Toure'yi transfer etti
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12 Temmuz 2023 14:21
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 14:22
1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Hassan Toure'yi kadrosuna kattı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor'dan kiralık olarak kanat oyuncusu Hassan Toure'yi renklerine bağladı." ifadesi kullanıldı.

6 AYRILIK YAŞANDI

Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular Feyyaz Belen, Erkam Develi, Mehmet Alp Kurt, Yakup Alkan, Ramazan Köse ve Mustafa Durak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.

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