Şanlıurfaspor, Gabonlu stoper

Şanlıurfaspor, Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şanlıurfaspor, Gabonlu stoper
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 15:56
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Moldova 1. Lig ekibi Dinamo Auto'dan Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula'yı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Moldova 1. Lig ekibi Dinamo Auto'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Urie-Michel Mboula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery