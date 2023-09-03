Şanlıurfaspor evinde beraberliğe razı oldu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor evinde Erzurumspor ile berabere kaldı.

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Şanlıurfaspor evinde beraberliğe razı oldu
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03 Eylül 2023 23:45
Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında Erzurumspor ile berabere kaldı.

Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

Şanlıurfaspor bu beraberlikle puanını 8 yaparken, Erzurumspor'da 3 puana yükseldi.

Şanlıurfaspor bir sonraki maçta Keçiörengücü deplasmanına giderken, Erzurumspor sahasında Altay'ı konuk edecek.

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