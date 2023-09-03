Şanlıurfaspor evinde beraberliğe razı oldu

Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında Erzurumspor ile berabere kaldı.
Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
Şanlıurfaspor bu beraberlikle puanını 8 yaparken, Erzurumspor'da 3 puana yükseldi.
Şanlıurfaspor bir sonraki maçta Keçiörengücü deplasmanına giderken, Erzurumspor sahasında Altay'ı konuk edecek.
Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
Şanlıurfaspor bu beraberlikle puanını 8 yaparken, Erzurumspor'da 3 puana yükseldi.
Şanlıurfaspor bir sonraki maçta Keçiörengücü deplasmanına giderken, Erzurumspor sahasında Altay'ı konuk edecek.