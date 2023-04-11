Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'u yıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 32'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erok spor'u 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'u yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 17:56
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Şanlıurfaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yendi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery