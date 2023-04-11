Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'u yıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Şanlıurfaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yendi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti.
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