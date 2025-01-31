Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
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31 Ocak 2025 18:55

 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Çağrı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kulüp yöneticisi Muhiyettin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

İşte Şanlıurfaspor'un o paylaşımı:



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