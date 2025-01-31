Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Çağrı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulüp yöneticisi Muhiyettin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
İşte Şanlıurfaspor'un o paylaşımı: