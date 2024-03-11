Şanlıurfaspor'dan Ümit Kurt için açıklama!

1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor'dan Ümit Kurt için açıklama!
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11 Mart 2024 16:12
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Göztepe maçında geçici bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü oynanan Göztepe maçında Ümit Kurt'un kafasına aldığı darbe sonucu anlık bilinç kaybı yaşadığı hatırlatılarak, "Oyuncumuza ilk müdahalesi saha içerisinde yapılmış olup ileri tetkik için hastaneye götürülmüş, yapılan tetkikler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ümit Kurt'un sağlığı iyi olup dinlenmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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