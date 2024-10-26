Şanlıurfaspor'dan sahasında harika geri dönüş!

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta Iğdır FK, 48. dakikada Adrien Regattin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Burak Altıparmak ile 58. dakikada 2. golü bulan Iğdır FK, farkı ikiye çıkardı.



Şanlıurfaspor, 62. dakikada Muhammed Gönülaçar ile bulduğu penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Dean Liço ile 72. dakikada bir gol daha bulan Iğdır FK, farkı tekrar 2'ye çıkardı.



Maçın son anlarında Şanlıurfaspor, 87 ve 90+3. dakikalarda sırasıyla Miraç Acer ve Petteri Forsell ile bulduğu gollerle maçtan 1 puan çıkarmayı başardı.



Bu beraberlikle birlikte Şanlıurfaspor, puanını 14'e Iğdır FK; 15'e çıkardı.



Şanlıurfaspor, bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Tur maçında Yeni Orduspor ile karşılaşacak.



Iğdır FK ise ligde Ankaragücü deplasmanına gidecek.



