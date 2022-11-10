Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, sahasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor'u ağırladı.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Şanlıurfaspor, 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 55. dakikalarda penaltılardan Ethem Erboğa, 39. dakikada Feyyaz Belen, 69 ve 82. dakikalarda Bünyamin Balat kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor, kupada 5. tura yükseldi. Denizlispor, turnuvaya veda etti.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Şanlıurfaspor, 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 55. dakikalarda penaltılardan Ethem Erboğa, 39. dakikada Feyyaz Belen, 69 ve 82. dakikalarda Bünyamin Balat kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor, kupada 5. tura yükseldi. Denizlispor, turnuvaya veda etti.
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