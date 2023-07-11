Şanlıurfaspor'dan Kırgız kaleci transferi!

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Kırgızistan Milli Takımı kalecisi Erzhan Tokotaev'i transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kırgızistan A Milli Takımı kalecisi Erzhan Tokotaev'i renklerine bağladı." ifadesi kullanıldı.
Kulüp başkanı Haçim İzol, transferin hayırlı olmasını diledi.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kırgızistan A Milli Takımı kalecisi Erzhan Tokotaev'i renklerine bağladı." ifadesi kullanıldı.
Kulüp başkanı Haçim İzol, transferin hayırlı olmasını diledi.