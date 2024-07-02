Şanlıurfaspor'dan kaleye takviye

1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, son olarak Denizlispor kalesini koruyan Abdulkadir Sünger'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor'dan kaleye takviye
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02 Temmuz 2024 18:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son olarak Denizlispor forması giyen kaleci Abdulkadir Sünger'i renklerine bağladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Denizlispor'dan 24 yaşındaki kaleci Abdulkadir Sünger ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın da imza töreninde yer aldı.

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