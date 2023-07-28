Şanlıurfaspor'dan iki transfer birden!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, iki oyuncuyu birden kadrosuna kattı.



Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Uganda Kampala City Council Authority Football Club'da (KCCA FC) forma giyen Mato Rogers Kassim ve geçtiğimiz sezon Almanya'nın SV Waldhof Mannheim takımında forma giyen kanat oyuncusu Barış Ekincier ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.