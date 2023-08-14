Şanlıurfaspor'dan 1. Lig'e mutlu başlangıç

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor'dan 1. Lig'e mutlu başlangıç
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14 Ağustos 2023 23:04
Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Muhammet Arslantaş ve 58. dakikada Abdullah Aydın kaydetti. Altay'ın golü 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

1. Lig'in yeni takımı Şanlıurfaspor, ilk maçında galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Gelecek hafta Şanlıurfaspor, Adanaspor'a konuk olacak. Altay, Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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