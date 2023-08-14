Şanlıurfaspor'dan 1. Lig'e mutlu başlangıç

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Muhammet Arslantaş ve 58. dakikada Abdullah Aydın kaydetti. Altay'ın golü 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
1. Lig'in yeni takımı Şanlıurfaspor, ilk maçında galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Gelecek hafta Şanlıurfaspor, Adanaspor'a konuk olacak. Altay, Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Muhammet Arslantaş ve 58. dakikada Abdullah Aydın kaydetti. Altay'ın golü 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
1. Lig'in yeni takımı Şanlıurfaspor, ilk maçında galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Gelecek hafta Şanlıurfaspor, Adanaspor'a konuk olacak. Altay, Tuzlaspor'u ağırlayacak.