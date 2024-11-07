Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar, galibiyetle başlamak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaşan teknik direktör Sait Karafırtınalar, Şanlıurfa kariyerine galibiyetiyle başlamak istediğini söyledi.



Karafırtınalar, takımla birlikte ilk idmanına çıktığı 11 Nisan Stadında, gazetecilere açıklamada bulundu. Şanlıurfaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Karafırtınalar, 1. Lig'i iyi analiz ettiğini belirtti.



Sarı-yeşilli ekibin son 5 maçta yenilmediğini hatırlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Öncelikle bu anlaşmanın hem camiamıza hem bize hayırlı olmasını diliyorum. Kolay maçlar oynamayacağız. Bu hafta içeride oynuyoruz. Gençlerbirliği maçıyla başlayacağız. Onlar daha önce kaybediyordu, geçen hafta kazandı. Mutlaka bize moralli gelecekler. İki haftadır geriden geldiği maçlarda takımımız direnç gösterdi. Gençlerbirliği maçında iç saha avantajıyla kazanmak istiyoruz."



Şanlıurfaspor, 1. Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 13.00'da kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



