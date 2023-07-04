Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, olağanüstü genel kurula gidiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
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04 Temmuz 2023 15:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği olağanüstü genel kurul, kulüp tesislerinde 17 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 25 Temmuz Salı günü yapılacak.

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