Şanlıurfaspor, Bünyamin Balat ile yollarını ayırdı

Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Bünyamin Balat ile yollarını ayırdı
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19 Haziran 2023 13:32
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balat ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Balat'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Bünyamin Balat, geçen sezon oynadığı sarı-yeşilli formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı.

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