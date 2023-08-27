Şanlıurfaspor, Bolu'da galibiyet fırsatını tepti

Şanlıurfaspor, Bolu deplasmanında geriden gelip eşitliği sağladı ancak penaltıdan faydalanamayıp 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Bolu'da galibiyet fırsatını tepti
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27 Ağustos 2023 21:20
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 21:44
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Boluspor, 7. dakikada Guy Landel'in golüyle öne geçti. Şanlıurfaspor, 49. dakikada Joaquin Ardaiz'in golüyle eşitliği sağladı.

Ardaiz, 61. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Çağlar Şahin'i geçemedi ve Şanlıurfaspor galibiyet fırsatını tepti.

Bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Şanlıurfaspor, puanını 7 yaptı. Boluspor ise üst üste ikinci beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Şanlıurfaspor, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Boluspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Stat: Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çilimli

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmak (Dk. 64 İdrissa Camara), Kağan Güçtekin (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk. 76 Cenk Alkılıç), Adel Betteieb, Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 76 Kayanba), Furkan Demir (Dk. 74 Hakan Bilgiç), Ercan Coşkun, Diarrassouba,

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Pape Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 70 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 84 Gondfred Donsah), Olivier Thill (Dk. 90+3 Hüseyin Erkan), Seyit Gazenfer, Mehmet Yiğit, Hassan Hassan Toure (Dk. 46 Barış Ekinciler), Mert Çapar (Dk. 84 Rogers Mato), Barış Gök, Joaquin Ardaiz

Goller: Dk. 7 Landel (Boluspor), Dk. 49 Joaquin Ardaiz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kart:Dk. 5 Olivier Thill, Dk. 72 Pape Ndiaye, Dk. 76 Cumali Bişi, Dk. 79 Barış Gök (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

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