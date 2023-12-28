Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet Dening ile anlaştı

1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, son olarak SM Tucuman'da oynayan Arjantinli forvet Fernando Emanuel Dening'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet Dening ile anlaştı
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28 Aralık 2023 17:24
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Arjantin ligi ekiplerinden SM Tucuman takımında kanat ve forvet olarak oynayan Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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