Şanlıurfaspor, Amar Begiç'i kadrosuna kattı

Şanlıurfaspor, Gürcistan Erovnuli Liga ligi takımlarından FC Telavi'den 24 yaşındaki Bosna Hersek'li orta saha Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Amar Begiç'i kadrosuna kattı
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07 Şubat 2024 15:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfasporumuz, Gürcistan Erovnuli Liga takımlarından FC Telavi'den 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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