Şanlıurfaspor, 90+7'de güldü!

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Adanaspor ile Şanlıurfaspor karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçıŞanlıurfaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 65'te Ekinjier, 90+7'de Thill kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 31. dakikada Barış Gök (k.k.)'ten geldi.
Bu sonuçla Urfaspor ligdeki 2. galibiyetini aldı. Adanaspor da ilk kez kaybetti.
Ligin bir sonraki haftasında Urfaspor, Boluspor'a konuk olacak. Adanaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçıŞanlıurfaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 65'te Ekinjier, 90+7'de Thill kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 31. dakikada Barış Gök (k.k.)'ten geldi.
Bu sonuçla Urfaspor ligdeki 2. galibiyetini aldı. Adanaspor da ilk kez kaybetti.
Ligin bir sonraki haftasında Urfaspor, Boluspor'a konuk olacak. Adanaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek.