Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 7 maçtır kazanamıyor.



Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyet yüzü göremedi.



Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.



Şanlıurfaspor, Lig'de 7. haftada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ise puan alamadı.



Teknik direktör Zafer Turan ile Lig'in 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'u getirdi ancak kötü gidişatını durduramadı.



Sarı-yeşilli ekip, önce Gençlerbirliği'ne 2-1 ardından ise Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.



Şanlıurfaspor, oynadığı 9 maçta rakip filelere 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.



Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 9 puanla 13. sırada bulunuyor.



