Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Şanlıurfaspor 1-0 kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Urie Mboula kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 10 hafta aradan sonra kazanarak puanını 14'e yükseltti. Teksüt Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki karşılaşmada Bandırmaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Urie Mboula kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 10 hafta aradan sonra kazanarak puanını 14'e yükseltti. Teksüt Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki karşılaşmada Bandırmaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.
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