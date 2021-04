Şanlıurfalı şampiyon tekvandocuların hedefi uluslararası şampiyonalarda başarılı olmak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Muhammed Can Al (14) ile milli tekvandocu İbrahim Halil Çelik (16), Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmayı hedefliyor.



Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammed Can Al, AA muhabirine, 2018'de arkadaşlarının ve öğretmeninin tavsiyesiyle tekvando sporuna başladığını söyledi.



- İlk kez mücadele ettikleri turnuvalarda Türkiye şampiyonu oldular



Çalışmalarının ardından 2019 yılında katıldığı turnuvada miniklerde Türkiye şampiyonu olan, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ise 3. olarak bronz madalya elde eden Muhammed Can, şöyle konuştu:



"Tekvando kursuna giden bazı arkadaşlarımın ve beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda çalışmalara başladım. Büyükşehir Belediyesi ve hocalarımın destekleriyle başarılı oldum, hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim; önce milli takıma seçilmek sonra da dünya ve Avrupa'da ilimizi ve ülkemizi temsil etmek. Büyükşehir Belediyesi ilimizde spora çok destek veriyor, spor salonları açıyor bundan dolayı tekvandoya olan ilgi de gittikçe artıyor. Amacım hem okulda hem tekvandoda başarılı olmak."



Milli tekvandocu İbrahim Halil Çelik ise tekvandoya 2016 yılında başladığını ve 2017 yılında katıldığı ilk turnuvada Türkiye şampiyonu olmayı başardığını aktardı.



2018 yılında katıldığı turnuvada yine Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan İbrahim Halil, "Arkasından katıldığım birçok turnuvada madalyalar kazandım ve milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası'na katılmayı başardım. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda hedefim altın madalyaydı. Maçlardan önce biraz rahatsızlandım buna rağmen ilk maçımı kazandım ancak ikinci maçımda önde olmama rağmen rahatsızlanınca maçtan çekilmek zorunda kaldım. Pes etmeyeceğim ve sonuna kadar devam edeceğim. Amacım Muhammed ile beraber Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi en temsil edebilmek ve marşımızı okutmak." ifadelerini kullandı.



- "İki sporcumuzun da başarılı olacağına inanıyoruz"



Sporcuların antrenörü Muhammed Hasan Bakırcı ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kentteki çocukları spor ile buluşturmak için çalıştıklarını söyledi.



Amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onların spor yapmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bakırcı, 4 salonda tekvando kurslarının devam ettiğini dile getirdi.



Kurslara çocukların ilgi gösterdiğini, Muhammed Can Al ile İbrahim Halil Çelik'in kendi yaşlarında katıldıkları turnuvalarda şampiyonlukları bulunduğuna değinen Bakırcı, şunları kaydetti:



"Başarı geldikçe çocuklarımıza da örnek oluyorlar. Amacımız kentimizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkemizin bayrağını dalgalandırmak. Muhammed Can Al, 2018 yılında aramıza katıldı. Muhammed tüm antrenmanlara katılırdı ve çok azimliydi. Kısa bir süre sonra Sivas'ta katıldığı turnuvada miniklerde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı. Kendisinden umutluyuz ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. İbrahim Halil Çelik ise katıldığı 4 turnuvada 4 şampiyonluğu olan ve milli takımda da mücadele eden başarılı bir sporcumuz, inşallah İbrahim'den de çok umutluyuz ve iki sporcumuzun da başarılı olacağına inanıyoruz."