Şanlıurfa'da sporcular şampiyonalara dam, ev ve parklarda hazırlanıyor

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyup, zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmayan sporcular, şampiyonalara binaların damında, evlerinde ve parklarda antrenman yaparak hazırlanıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde tekvando, kick boks, judo, wushu, karate gibi branşlarda faaliyet gösteren sporcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salon ve antrenman sahalarının kapanması nedeniyle alternatif yollara başvuruyor.



Gerçekleşecek şampiyonalara hazırlıklı girmek isteyen sporcuların kimisi binalarının damında, kimisi evinin salonunda veya odasında, kimisi de havanın güzel olmasını fırsat bilerek parklarda 2-3 kişilik gruplar halinde antrenman yapmaya çalışıyor.



Belediye tarafından malzeme desteği sağlanırken, sporcularını müsabakalara en iyi şekilde hazırlamak isteyen antrenörler de birkaç gün arayla onları ziyaret ederek gerekli antrenman planı ve taktiklerini veriyor.



Antrenörleri ve ailelerinin desteğiyle antrenmanlarına devam eden sporcular, katılacakları müsabakalarda başarılar elde etmek istiyor.



- Şıhanlıoğlu: "Çalışmak için parka gidiyoruz"



Kick boks ve wushu branşında Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Hidayet Şıhanlıoğlu, pandemi dönemi çalışmalarını AA muhabirine anlattı.



Şu anda her iki dalda da Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Şıhanlıoğlu, "Spor salonları kapalı olduğu için birkaç arkadaşımla toplanıp parkta antrenman yapıyoruz. Bu branşlarda rakiple mücadele ettiğimiz için mecburen arkadaşlarımla karşılıklı antrenman yapıyoruz. Bu yüzden havanın güzel olduğu günlerde çalışmak için parka gidiyoruz." dedi.



Salonda antrenman yapmayı çok özlediğini dile getiren Şıhanlıoğlu, salgının bir an önce sona ermesi ve salonların tekrar açılması temennisinde bulundu.



- İstegün: "Elimizden geldiğince en iyi şekilde çalışıyoruz"



Tekvandocu Zilan İstegün, arkadaşı Melisa Polat ile oturdukları binanın damında antrenman yaptıklarını kaydetti.



Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride yarışacağını, bu nedenle de çok iyi hazırlık yapması gerektiğini dile getiren İstegün, "Salgın nedeniyle elimizdeki imkanlarla evimizde ve evin damında antrenmanlara devam ediyoruz. Burada elimizden geldiğince en iyi şekilde çalışıyoruz. Tabii hocamız başımızda olmadığı ve salonda çalışamadığımız için zorlanıyoruz. Hedefim böyle damda ve evde çalışarak şampiyon olup, milli takıma seçilmek." diye konuştu.



İstegün, antrenörünün sürekli kendisiyle iletişim halinde olduğunu, haftanın belirli günlerinde gelerek antrenman yaptırdığını da sözlerine ekledi.



- Topal: "Komşularımız ilgiyle antrenmanımı izliyor"



Judocu Tuba Topal, 7 yıldan beri bu branşla ilgilendiğini, salgın nedeniyle antrenmanlarını evinin salonunda yapmak zorunda kaldığını aktardı.



Evde çalıştığı için ailesinin de antrenmanlarına dahil olduğunu ifade eden Topal, şöyle konuştu:



"Salgından dolayı evde kalıyoruz. Tabii evde kalırken de sporumuzdan geri kalmıyoruz. 'Evde kal, sporsuz kalma' sloganıyla antrenmanlarımı evde yapıyorum. Eskiden çok nadir evde çalışırken, şu anda antrenmanlarımın tamamını evin içerisinde, dışarıdan izole bir şekilde yapıyorum. Bazen dama çıkıp orada da çalışıyorum. Komşularımız ilgiyle antrenmanımı izliyor. Bu da hoşuma gidiyor. Evde çalışırken arada annem de bana eşlik ediyor. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Kardeşlerim de gelip bana yardım ediyor. Ailemle birlikte hem evde kalıyoruz hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz."



- Çoban: "Güzel başarılar elde etmek istiyoruz"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Abdulkadir Çoban, salgın nedeniyle sporcularına genellikle dışarıdan destek vermek zorunda kaldıklarını vurguladı.



Çoban, 2-3 günde bir sporcuları ziyaret ettiğini, bazen de online dersler verdiğini ifade etti.



Ziyaretlerde sporcuların taktik ve çalışma programlarını belirlediğini dile getiren Çoban, şunları söyledi:



"Önümüzdeki aydan itibaren hazırlandığımız Türkiye şampiyonalarımız salgın tedbirlerine uygun başlayacak. Bu nedenle sporcularımızı elimizdeki imkanlar dahilinde ev ortamında sıkı bir çalışmaya soktuk. Belediyemizin katkısıyla sporcularımıza malzeme ve diyetisyen desteği de sağlıyoruz. Pandemi tüm insanların hayatını değiştirdiği gibi sporcuların da hayatını değiştirdi. Şimdi sporcularımız damda, bahçede, evinin odasında, parklarda zor şartlarda antrenmanlarına devam ediyor. İnşallah bu zor sürece rağmen katılacağımız şampiyonalarda güzel başarılar elde etmek istiyoruz."







