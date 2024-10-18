Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı hedefini büyüttü

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.Kulübün başkanı ve teknik direktörü, yeni sezon çalışmaları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.Geçen sezon tecrübesizliklerine rağmen ligde kalmayı başardıklarını anlatan Bebe,dedi.Zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Bebe, şunları kaydetti:Takımın hem başkanlığını hem teknik direktörlüğünü yaptığını ve maddi destek görmediklerini dile getiren Bebe,diye konuştu.Takımda 18 yıldır top koşturan Hüseyin Güler de yıllarca 2. Lig ve 1. Lig'de mücadele ettikten sonra geçen sezon Süper Lig'de yer aldıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Takımın genç oyuncularından Mahmut Dilan ise geçen sezon ilk defa mücadele ettikleri Süper Lig'de kalmayı başarı olarak gördüklerini dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.