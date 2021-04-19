Şanlıurfa iftara kaç dakika kaldı?

İFTAR SAATLERİ: Şanlıurfa iftar zamanı, Şanlıurfa iftar saati, Şanlıurfa'da iftara kalan süre. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa sınırları içinde en çok yapılan aramalar bunlar oldu. İşte Şanlıurfa iftar saati ile birlikte İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin iftar saati bulunacak olan uygulamaYa hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.Sübhane zil-mülki vel-melekut.Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)"Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.İkinci rekâta başlarken önce "Besmele" çekilir, ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.Öncelikle "Besmele" çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.Teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?Son rekâtta da öncelikle "Besmele" çekilir ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası", ardından "Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.