Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat yarın Şanlıurfa'da okullar tatil mi?

6 Şubat Şanlıurfa merkezli depremlerinin yıl dönümü yarın. Peki, yarın Şanlıurfa'da okullar tatil mi, var mı? İşte detaylar…



6 ŞUBAT ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olmadı henüz. Şanlıurfa Valiliğinin kararı bekleniyor.



6 ŞUBAT HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği açıklaması şu şekildedir:



"06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."













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