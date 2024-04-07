Şanlıurfa'da flaş "Ali Koç" tezahüratı

Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde "Ali Koç dışarı" tezahüratları yapıldı.

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Şanlıurfa'da flaş 'Ali Koç' tezahüratı
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07 Nisan 2024 21:30
Son güncelleme 07 Nisan 2024 21:38
Şanlıurfa'da düzenlenen Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe oyuncuları sahaya çıkarken Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aleyhine tezahürat yapıldı.

Tribünlerden yapılan tezahüratta "Ali Koç dışarı" sözleri sarf edildi. Daha sonra başlayan İstiklal Marşı sonrası tezahürat kesildi.

Fenerbahçe U19 Takımı'nın ilk dakikadan sonra içeri girmesinin ardından Ali Koç ve sarı-lacivertli takıma yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

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