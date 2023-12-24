Şanlıurfa'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da oynanan Bölgesel Amatör Ligi maçında, Kilis Belediyespor futbolcusu Enver Uçar'ın dili boğazına kaçtı. 26 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfa'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı
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24 Aralık 2023 18:06
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Ligi maçında, dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Ligi 8'inci grup 11. haftasında Siverek Belediyespor ile Kilis Belediyespor, Siverek Firkan Tüysüz Stadında karşılaştı.

Maçın 65'inci dakikasında Kilis Belediyespor futbolcusu Enver Uçar (26) ile Siverek Belediyespor futbolcusu Hakan Başaran (23) ikili mücadeleye girdi.

İkili mücadelede çarpışan futbolculardan Enver Uçar'ın dili boğazına kaçtı.

Maçı durduran hakem Yusuf Can Teker, sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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