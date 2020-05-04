Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yayılım ve yoğunluk haritalarını yayınladı. İşte şehir şehir corona vaka dağılım haritası

04 Mayıs 2020 12:16
Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

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