Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Webo'ya destek

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenör ve oyuncuları, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya tepki göstermek için yüzlerini siyaha boyadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasına tepkiler sürüyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Serdar Yıldırım ile oyuncular, Pierre Webo'ya destek amacıyla yüzlerini siyaha boyadı.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının tüm spor camiasını derinden üzdüğünü söyledi.



Webo'ya destek olmak amacıyla takım olarak yüzlerini siyaha boyadıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Webo'nun yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Takım olarak bu tür saldırıların karşısında olduğumuzu göstermek istedik. Bizler insanlar olarak doğarken rengimizi veya engelimizi tercih etmedik. İnşallah bundan sonra bu tür saldırılar yaşanmaz. Umarım ilgililer bu olayla ilgili gerekli adımları atar. Hiç kimsenin insanların rengine, engeline ve diline göre muamele yapmaya hakkı yoktur. Takım olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Webo ve onun gibi bu saldırıya maruz kalan tüm sporcuların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz."



Takım kaptanı Mehmet Çetingöz de saldırıyı kınadıklarını ve Webo'nun yanında olduklarını söyledi.



Takımın Fildişi Sahilli oyuncusu Said Camara, Webo'ya yapılan davranışı kabul etmediğini belirterek, bu tür saldırıların tekrar yaşanmamasını temenni etti.



