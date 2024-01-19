Sanlı Sarıalioğlu'ndan, Fernando Santos'a ziyaret

Beşiktaşlı eski futbolcu Sanlı Sarıalioğlu, Samet Aybaba ve Fernando Santos'u ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sanlı Sarıalioğlu'ndan, Fernando Santos'a ziyaret
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19 Ocak 2024 18:27
Son güncelleme 19 Ocak 2024 18:29
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Sanlı Sarıalioğlu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve teknik direktör Fernando Santos'u ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ziyarette Sanlı Sarıalioğlu'nun torununun da yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Sarıalioğlu'nun, Samet Aybaba ve Fernando Santos'a görevlerinde başarılar dilediği de ifade edildi.

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