ÖNDER KARAVELİ'DEN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

VINCENZO MONTELLA'DAN TEK RÖTUŞ

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

GOL PERDESİNİ TEIXEIRA AÇTI

1-0'DAN SONRA HAKİMİYET EV SAHİBİNDE

BALOTELLİ'NİN GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

BATSHUAYI VE BALOTELLİ CEZALI

İKİNCİ YARI ADANA DEMİRSPOR BASKISIYLA BAŞLADI

ERSİN DESTANOĞLU ÖNE ÇIKTI

SAMET AKAYDIN'DAN 90+2'DE BERABERLİK GOLÜ

ADANA DEMİRSPOR'UN +5'TEKİ GOLÜ İPTAL

SON ATAK EMİRHAN'DAN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini ilk Süper Lig maçına çıkan Kerem Kalafat yaptı.Adana Demirspor'un 42. dakikada Mario Balotelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.Adana Demirspor, beraberlik golünü 90+2. dakikada Samet Akaydın attı. Samet Akaydın'ın 90+5'teki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti.Evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Adana Demirspor 41 puana yükseldi.Beşiktaş, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.Akdeniz ekibinde Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa'ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.Beşiktaş, topa ve oyuna hakim olarak maça başladı. Adana Demirspor ise kazandığı toplarla Vargas ve Yunus Akgün'ü buluşturarak hızlı hücumlar denedi. Temponun hayli yüksek olduğu maçta ilk dakikalarda pozisyonları Beşiktaş yakaladı.8. dakikada Batshuayi, maçın ilk tehlikeli atağında gole yaklaştı. 2 dakika sonra bu kez Rıdvan ile konuk ekip gol aradı. 15'te Alex Teixeira, Muric'in boşa çıktığı pozisyonda vole ile topu ağlara göndermek istedi ancak vuruşu etkisiz kaldı.Adana Demirspor'un maçtaki ilk etkili atağı 18. dakikada geldi. Bjarnason karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Domagoj Vida son anda araya girerek ayağını koydu ve golü önledi. 1 dakika sonra Balotelli'nin ceza sahası yayından plase vuruşu direkten auta gitti.Beşiktaş, 3 dakikalık Adana Demirspor baskısını kırarak paslarla yeniden oyunun kontrolünü aldı. Baskını artıran Beşiktaş, 31. dakikada Alex Teixeira ile golü buldu.Sağ kanatta Rachid Ghezzal'in kaptığı top sonrası Atiba Hutchinson topu sağ kanattaki Kerem Kalafat'a aktardı. Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Alex Teixeira altıpasta yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.Teixeira, Süper Lig'deki ilk kafa golünü atarken ligde ilk maçına çıkan Kerem Kalafat da yaptığı ilk asistini yaptı.Adana Demirsporlu futbolcular, gol öncesi Kaan Kanak'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti.Beşiktaş'ın golünden sonra oyunun hakimiyeti Adana Demirspor'a geçti. Yunus Akgün, 37. dakikada karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi. 40'da Vargas'ın çalımlarla getirdiği topta Balotelli'nin yaydan vuruşu üstten auta gitti.Adana Demirspor, 42. dakikada Balotelli ile golü buldu ancak bu gol geçersiz sayıldı. VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından tansiyon da yükseldi. Vargas faulden ötürü, yedek kulübesindeki Belhanda ise itirazlarından dolayı kart gördü.Mücadele devam ederken tansiyon çok arttı. Faulleri nedeniyle Batshuayi ve Balotelli sarı kart gördü. Her iki oyuncu da cezalı duruma düştü.İlk yarı yoğun tempo içerisinde 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.Adana Demirspor, ikinci yarıya büyük bir baskıyla başladı. 60. dakikadan sonra Adana Demirspor, oyunu tek kaleye çevirdi. Beşiktaş, yarı alanından çıkmakta zorluk yaşadı.Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda kurtarışlarıyla Ersin Destanoğlu öne çıktı. 58. dakikada başına isabet eden yabancı maddeden saniyeler sonra ayağa kalkarak Yunus'un nefis şutuna aynı güzellikte bir kurtarışla cevap verdi.Beşiktaş'ın iki beki Rıdvan ve Kerem, birkaç dakika arayla sakatlıkları nedeniyle kenara geldi.3 gün önce 120 dakikaluk kupa maçı oynayan iki takımın mücadelesinde tempo düşmeden devam etti. Adana Demirspor tüm hatlarıyla yüklenirken, Beşiktaş bu baskıya 90+2. dakikaya kadar direnebildi.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Alper Uludağ'ın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Tayyip Talha kafa ile indirdiği topta Samet Akaydin altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.Samet, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.Adana Demirspor, 1-1'den sonra da baskısını sürdürdü. 90+5'te Samet Akaydın, bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak, Balotelli görüş açısını kapattığı için bu gol iptal edildi.Beşiktaş son anlarda Emirhan ile gole yaklaştı ancak mücadele 1-1 sona erdi.6. dakikada Bjarnason sağ kanattan ortasında ceza sahasında Balotelli'yi geçen topu defans kafayla kornere attı.8. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanatta taç çizgisinden ortasında Batshuayi'nin kale alanı içinde vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.10. dakikada ceza alanı içine koşarken Ghezzal'den aldığı topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.14. dakikada kaleci Muric, Batshuayi'nin ceza sahası dışındaki Teixeira'ya attığı topu tehlikeyi sezerek kalesinden ayrılıp uzaklaştırdı.15. dakikada ceza sahasına atılan ortada defans kafayla uzaklaştırmaya çalışırken kaleci Muric boşa çıktı. Bu sırada topla buluşan Teixeira'nın vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.18. dakikada Vargas'ın ceza alanı içine yerden pasında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda araya giren savunma oyuncusu topu son anda uzaklaştırdı.19. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan attığı topu Bjarnoson, Balotelli'ye iletti. Ceza alanı dışında Balotelli'nin şutunda kaleciyi geçen top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.26. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ortasında Larin'in kale sahası içine kafa vuruşunda kaleci Muric yükselerek topa hakim oldu.37. dakikada savunmada Vida'nın sektirdiği topa hareketlenen Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu top hakim oldu.45+4. dakikada sağ kanattan ceza alanına atılan topa koşan Batshuayi'den önce kaleci Muric yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.45+6. dakikada sol kanattan Vargas'ın ortasında yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.49. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Rıdvan Yılmaz'ın kale sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı.52. dakikada savunmayı az adamla yakalayan Beşiktaş atağında Larin'in sol kanattan ceza alanına girdiğinde vuruşunda defans araya girerek topu kornere attı.53. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu hücumdaki oyuncular beklemediği için hareketlenemeyince savunma topu uzaklaştırdı.55. dakikada savunmadan dönen topu önünde bulan Larin'in ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı dışına çıkan topla buluşan Yunus Akgün'un uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.58. dakikada kontra atağa çıkan Beşiktaş'ın kaybettiği top kalesinde tehlikeye neden oldu. Balotelli'in ceza alanı içinde attığı pasla topla buluşan sağ kanattaki Yunus Akgün'ün şutunda top uzak kale direği yanından dışarı çıktı.71. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasında topla buluşan Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında kaleci Ersin Destanoğlu ön direkte son anda Yunus Akgün'den önce yatarak topa hakim oldu.76. dakikada Svensson'un ortasında kale sahası yakınlarında Balotell'nin vole vuruşunda top üstten dışarı çıktı.78. dakikada Emirhan İlkhan defansı ve kaleci Muric'i geçerek kale sahası içine yerden ortasında Larin'den önce savunma araya girip paslaşarak topu uzaklaştırdı.79. dakikada ceza alanı içinde Vargas'ın mücadelesi sonrası Balotelli'ye çıkardığı topa bu oyuncu istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.81. dakikada Tayyip Talha Sanuç, uzun süre taşıdığı topu ceza alanı içinde sağındaki Alper Uludağ'a iletti. Alper Uludağ'ın vuruşunda Vida'dan seken top kornere çıktı.85. dakikada penaltı noktası yakınlarında Balotelli'nin vuruşunda top Atiba'dan kornere çıktı.86. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli topa istediği gibi hakim olamayınca savunma topu uzaklaştırdı.90+3. dakikada Yunus Akgün'ün Svensson'a ilettiği topta bu oyuncunun ortasında Vida son anda araya girerek topu kornere attı.: Yeni Adana: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalMuric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 77 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 65 Djokovic), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Vargas (Dk. 83 Assombalonga), Balotelli: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 66 Mehmet Topal), Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Umut Meraş), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal (Dk. 90 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 62 Emirhan İlkhan), Larin, Batshuayi: Dk. 31 Teixeira (Beşiktaş), Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor): Dk. 41 Welinton, Dk. Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 44 Vargas, Dk. 45 Belhanda (yedek kulübesi) Dk. 45+1 Balotelli, 90+5 Samet Akaydın (Adana Demirspor)