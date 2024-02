Sandro Zufic: 'Livakovic dünyanın en iyileri arasında!'

'nin yeni kaleci antrenörü, İstanbul'a gelerek göreve başladı. Hırvat antrenör Zufic başta vatandaşı Dominik Livakovic olmak üzere takımdaki diğer kalecileri özel olarak çalıştıracak.Sandro Zufic, Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştığı Livakovic hakkında iki yıl önce Hırvat basınına verdiği röportajda övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Livakovic'in dünyanın en önemli kalecileri arasında yer aldığını aktaran Zufic şunları söylemişti:- Onun milli takıma neler kattığını kelimelerle anlatmak zor. O büyük işler yapan bir kaleci. Dünya Kupası'nda bunu kanıtladığı için çok mutluyum. Livakovic'in müthiş tepkisel yetenekleri var. Kendisine güvenilebileceğini kanıtladı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de bunları gösterdi.- Bir kaleci antrenörü olarak en çok zamanı onunla geçiriyorum. Sadece futbol değil her şeyi konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse oğlumdan çok onunla vakit geçiriyorum. Livakovic'le olan ilişkiye sadece antrenör ve kaleci arasındaki ilişki değil, arkadaşlık diyebilirim.- Her kaleci daha iyi bir hale gelebilir. Her kalecinin kötü günleri de olur. Hepimiz yaşarken öğreniyoruz. Livakovic'in de bazı şeyleri geliştirmesi gerekiyor ve bunu yapacak ama şu anda bile dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.