Sandro Tonali, yardım almayı kabul etti!

İtalya'da hakkında bahis soruşturması açılan futbolculardan biri olan Sandro Tonali, kumar bağımlılığı için yardım almayı kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sandro Tonali, yardım almayı kabul etti!
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14 Ekim 2023 13:27
İtalyan futbolunda patlayan bahis soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, kumar bağımlığı için yardım almayı kabul etti.

Corriere Della Sera'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun hakkında açılan bahis soruşturması sonrası menajerler tarafından gelen terapiste başvurması önerisini kabul ettiği ifade edildi.

Tonali, hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından Nicolo Zaniolo ile birlikte İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

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