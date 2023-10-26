Sandro Tonali'nin cezası belli oldu!

Milan'dan Newcastle'a rekor bir bedelle transfer olan Sandro Tonali'ye kötü haber geldi.İtalya Futbol Federasyonu, sporda bahis oynadığını kabul eden İtalyan oyuncuya 10 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı.İngiliz basınında yer alan haberde Tonali'nin 12 milyon euroluk maaşından da vazgeçeceği belirtildi.Öte yandan Newcastle orta saha oyuncusunun 8 ay boyunca kamu hizmeti yapması gerekeceği de ifade edildi.İtalya'nın EURO2024'e katılması halinde yıldız oyuncu turnuvayı kaçıracak.23 yaşındaki oyuncu 65 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Milan'dan Newcastle'a transfer oldu.Bununla birlikte, İngiliz ekibinin Tonali için Milan'a dava açmasının beklendiği kaydedildi.Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventuslu Fagioli'nin adı karışmıştı.Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle Unitedlı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti. Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.Nicolo Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçmiş ve 17 Ekim'de FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 7 ay men cezasına ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon ve 12 bin 500 avro para cezası almıştı.İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.