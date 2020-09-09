Sandro Tonali Milan'a imzayı attı!

İtalya'nın genç yeteneği Tonali'nin yeni takımı Milan oldu ve imzalar atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
Sandro Tonali Milan'a imzayı attı!
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09 Eylül 2020 23:18
Brescia'nın genç yıldızı Sandro Tonali'nin yeni takımı İtalya devi Milan oldu.

Orta saha oyuncusu, 10 milyon avroluk satın alma maddesiyle birlikte kiralandı. Bonuslar olarak transfere 15 milyon daha eklenebilir.

20 yaşındaki genç yıldız 5 yıl boyunca Milan formasını terletecek.

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Tonali'nin kolay bir tercih yaptığını ve sıkı bir Milan taraftarı olduğunu açıkladı. Tonali, yeni takımında 8 numaralı formayı terletecek.



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