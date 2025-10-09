09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-055'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Sandro Tonali'den geri dönüş açıklaması

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığını ancak bunun ileride olabileceğini söyledi.

calendar 09 Ekim 2025 15:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sandro Tonali'den geri dönüş açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, İtalya'ya geri dönüş sorusuna cevap verdi.

Tonali, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Herkese bunun mümkün olduğunu söylüyorum. İtalya benim ülkem ve oraya kapıyı kapatmıyorum." dedi.

İtalya'ya geri dönüşünün şu anda olmayacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Newcastle United'da iyi bir denge ve uyum yakaladım, ama İtalya ligi gittikçe daha iyi bir hale geliyor. Takımların seviyesi yükseliyor." sözlerini sarf etti.

Newcastle United forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Sandro Tonali, 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
