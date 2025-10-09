Sandro Tonali'den geri dönüş açıklaması

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, İtalya'ya geri dönüş sorusuna cevap verdi.



Tonali, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Herkese bunun mümkün olduğunu söylüyorum. İtalya benim ülkem ve oraya kapıyı kapatmıyorum." dedi.



İtalya'ya geri dönüşünün şu anda olmayacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Newcastle United'da iyi bir denge ve uyum yakaladım, ama İtalya ligi gittikçe daha iyi bir hale geliyor. Takımların seviyesi yükseliyor." sözlerini sarf etti.



Newcastle United forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Sandro Tonali, 2 asist yaptı.



