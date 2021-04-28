Sandık görevlisi Marcelo, Chelsea maçına gidemeyebilir!

Seçimde sandık görevlisi olarak atanan Real Madridli Marcelo, Chelsea maçına gidemeyebilir.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sandık görevlisi Marcelo, Chelsea maçına gidemeyebilir!
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28 Nisan 2021 23:27
Real Madridli futbolcu Marcelo'nun, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerinde sandık görevlisi olarak atanmasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 5 Mayıs'ta deplasmanda Chelsea ile oynanacak maçta forma giyemeyebileceği bildirildi.

Spor dünyasını şaşkına çeviren olay, Marcelo'nun, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerinde Seçim Kurulu tarafından sandık görevlisi olarak atanmasıyla başladı.

Brezilya asıllı olan ve İspanyol vatandaşlığı da bulunan Marcelo'nun sandık görevlisi olmasına itiraz etmesi için gerekli süreyi geçirdiğini yazan İspanyol basını, yasa gereği geçerli mazeret belirtmeksizin seçim günü görevli olduğu sandığa gitmemesi halinde futbolcuya 1 ila 3 yıl hapis veya para cezası verilebileceğini vurguladı.

Marcelo'nun seçim görevlisi olarak çalışması halinde 4 Mayıs sabahı saat 08.00'de sandığında olması ve akşam saat 21.00'e kadar da burada kalması gerekiyor.

Real Madrid Kulübünün, Marcelo'nun Londra'ya takımla birlikte götürülmesi için sorunu çözmeye çalıştığı kaydedildi.

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