SANDIK GÖREVİLİSİ SORGULAMA 2023: YSK Seçim sandık görevi ücreti 2023 ne kadar?

Sandık görevlileri ne zaman belli olacak 2023 | YSK seçim sandık görevlisi sorgulama ekranı açıldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 2023 seçimlerine 1 yıldan daha az bir süre kaldı. Sandık Görevlisi başvuru şartları da bu sebeple merak edilen konulardan birisi oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda yapılacak alımlarda görevliler seçim bitene kadar görevlendirildikleri sandıklardan sorumlu olacaklar. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 belli oldu mu?Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.Yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.Yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenler ise sandık kurulacak temsilcilikler ve gümrük kapılarının adres ve oy kullanma tarihi bilgilerine YSK'nin internet sitesinden ulaşabilecek.Oy verme işlemi için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.Ülkemizde 5 senede bir gerçekleşen yerel seçimlerin yanı sıra 4 senede bir ise genel seçim yapılmaktadır. YSK tarafından birçok vatandaşın sekteye uğramaması adına görevlendirmeler yapılmaktadır. Seçimde görev alacaklar sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri olarak belirlenir. görev dağılımı sonrasında birçok kişi görevine gitmemektedir. Bu durumun herhangi bir cezası yoktur.Düzenli olarak gerçekleşen seçimler, 298 numaralı Seçim Yasasının 22. ve 23. maddelerine göre uyarlanmaktadır. Bu yasa içeriğinde sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının görev günü yapması gerekenler ve seçim günü sandık başında olmamasına para cezası verilmektedir. Seçim günü haklı sebep olmadan görevinin başına sandıkta bulunmamasında 50 günden az olmamak şartı ile idari para cezasına tutulur. Aynı zamanda seçim günü oy kullanmayan vatandaşlara da 22 TL para cezası kesilmektedir.Oy verme mahalline giden seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliğini ibraz ederek oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine girecek, burada oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.Sandık kurulundaki 7 görevliden 5'i siyasi parti temsilcisi olacakSeçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5'i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak.Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibarıyla dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ye ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK'nin internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak."Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasındaTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır. Oy verme sürecinde ve oyları sayım esnasında bir problem ya da aksaklık yaşanmaması için sandık görevlilerinin sandık başından ayrılmamaları gerekir. Bu sebeple sandık görevlilerinin ihtiyaçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanır. Sandıklarda yaşanan problemlerden öncelikle sandık başkanı ardından da sandık görevlileri sorumludur.