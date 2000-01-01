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Sandiford-Artest'ten, Rick Carlisle'a övgü!

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest (daha önce Metta World Peace ve Ron Artest) Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle'a bir saygı mesajı tweetledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest (daha önce Metta World Peace ve Ron Artest) Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle'a bir saygı mesajı tweetledi.

İkili, Indiana Pacers'ta 2003-2006 yılları arasında birlikte çalışmıştı. O dönemde Sandiford-Artest, bireysel olarak başarılı bir dönemdeydi. All-Star seçilmiş, 2004'te All-NBA üçüncü takımına girmiş, 'Yılın Savunmacısı' olmuş ve ayrıca 2004 ve 2006 olmak üzere, iki kez birinci savunma beşlerine seçilmişti.

Santiford-Artest, kendisinin ve Carlisle'ın Indiana'daki günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak şunu tweetledi:

"Sadece bu adamı dinlerseniz, harika bir kariyeriniz olur. Tüm set oyunlarından nefret ettiğimi hatırlıyorum. Ama bu adamın altında çok başarılıydım. Zihnim tamamen orada değildi gerçi. Bu antrenörün altında, ligdeki 1 numaralı takımdayken, üçüncü All-NBA takımına seçildim, Yılın Savunmacısı oldum ve bir All-Star'dım."


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