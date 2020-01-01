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Sandiford-Artest: "Schröder, Lakers'ın şampiyonluğunu garantiliyor!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Dennis Schröder'in Lakers için şampiyonluğu tekrarlamayı "neredeyse garanti ettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Dennis Schröder'in Lakers için şampiyonluğu tekrarlamayı "neredeyse garanti ettiğini" söyledi.

Sandiford-Artest, Twitter'da Schröder'in Lakers'ın bu sezon şampiyonluğu tekrarlayabilmesi ihtimalinin ana nedeni olduğunu belirtti:

"Dennis, Lakers'ın şampiyonluğu tekrarlamasını neredeyse garanti ediyor. Lütfen bana kızmayın. Söylüyorum sadece. Bir taraftar gözüyle belirttim."

Schröder, bu sezon şimdiye kadar 14.3 sayı, 6.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile Lakers'ın en iyi oyuncularından biri oldu.


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