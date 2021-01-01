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Sandiford-Artest: "LeBron'un işinin bittiğini düşünmüştüm!"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ilerleyen yaşına rağmen bir yavaşlama belirtisi göstermemesi durumuna övgülerini sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ilerleyen yaşına rağmen bir yavaşlama belirtisi göstermemesi durumuna övgülerini sundu.

36 yaşındaki LeBron, NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor ve şampiyonluk sonrası sezonda, Lakers'ın yüzü ve lideri olarak maç başına 25 sayı ortalamayla oynuyor.

Sandiford-Artest, LeBron'un bu uzun ömürlülüğü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, işinin bittiğini sanıyordum. Birkaç yıl yavaşlıyor gibiydi. 40 yaşına doğru yavaşlamaya başlayacağını ve muhtemelen emekli olarak bir daha oynamayacağını düşünüyordum. Bu kadar iyi oynayacağını tahmin edememiştim. Son derece iyi oynuyor. Üç yıl daha bu seviyede oynar. Bu, övgüyü oldukça hak eden bir gerçek."


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