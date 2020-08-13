Sancho'dan transfer dedikodularına cevap

Borussia Dortmund'un İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, kendisi hakkındaki transfer dedikoduları ile ilgili konuştu.



Dortmund'un Altach ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamada bulunan Sancho, kulübünde mutlu olduğunu söyleyerek takımının büyük potansiyel taşıyan gençlerden oluştuğunu söyledi. Sancho açıklamasında, "Çok özel oyuncularımız var. Ben de bu takım için oynamayı seviyorum. Takımda mutluyum. Bir zamanlar ben de altyapıdan çıkarak A takıma yükseldim. Akademiden ayrılarak yeni bir dünyaya açılmanın ne demek olduğunu biliyorum. Takımda benden daha gençlerle deneyimlerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.



Bir süredir Manchester United'ın tarafından ciddi şekilde istenen Sancho için Alman kulübü resmi açıklama ile yıldız oyuncularını satmayacaklarını duyurmuştu.



Manchester United'ın Sancho için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı biliniyordu.



