Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Dortmund evinde Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Akanji ve 90+1. dakikada Sancho'dan geldi. Bu sezon ilk golünü atan ve 16 maçlık hasretine son veren İngiliz yıldız Sancho, ilk golün de asistini yaparak maçın adamı oldu.



Dortmund'un süper golcüsü Haaland, sakatlığını atlatmasının ardından 36 günlük özlemini noktalayarak ilk 11'de yer aldı.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan ve toparlanma sinyalleri veren Dortmund, puanını 25 yaptı. Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Wolfsburg ise 24 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 15. haftasında Dortmund deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, Wolfsburg ise Union Berlin'e konuk olacak.



