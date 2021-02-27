Sancho, Dortmund'u zafere taşıdı!

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Dortmund evinde Bielefeld'i 3-0 mağlup ederken, Sancho 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sancho, Dortmund'u zafere taşıdı!
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27 Şubat 2021 19:24
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Dortmund evinde Bielefeld ile karşılaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Dahoud, 58. dakikada penaltıdan Sancho ve 81. dakikada Reinier kaydetti.

İngiliz yıldız adayı Jadon Sancho, bu sezon 30 maçta 11 gol ve 16 asistlik performansa ulaştı.

Üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 39 yapan Dortmund, üst sıralara tutunmayı başardı. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Bielefeld ise 18 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 24. haftasında Dortmund deplasmanda Bayern Münih ile dev maça çıkacakken, Bielefeld evinde Union Berlin'i konuk edecek.



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