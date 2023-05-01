Sancho, Dortmund'a geri dönüyor

Borussia Dortmund, 2021 yazında Manchester United'a sattığı Jadon Sancho'yu bu yaz yeniden kadrosuna katabilir.



Bild'in haberine göre, Alman ekibinin sportif direktörü Sebastian Kehl'in Sancho'nun menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi. Ancak taraflar arasında henüz doğrudan bir görüşme olmadığı vurgulandı.



KİRALIK OLARAK GERÇEKLEŞEBİLİR



Sancho'nun transfer bedelinin 55 milyon euro olduğu ve Dortmund'un bu bedeli ödemesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun Dortmund'a geri dönmesinin kiralama seçeneği ile olduğu ifade edildi.



MANU 85 MİLYON EURO ÖDEDİ



Bu sezon Manchester United'da 34 maçta sahaya çıkan Jadon Sancho, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



Manchester United, 2021 yazında Sancho için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.





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