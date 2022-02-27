Sanchez Mateos: "Geçen haftaki yenilgiyi unutturacak bir skor"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında alınan 5-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sanchez Mateos: 'Geçen haftaki yenilgiyi unutturacak bir skor'
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27 Şubat 2022 20:47
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, takımını kutladı.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ligde geçen hafta Trabzonspor karşısında aldıkları 4-0'lık ağır mağlubiyete değinen Mateos, "Bugün, geçen hafta aldığımız yenilgiyi tamamen unutturacak bir skor aldık. Bunu gerçekleştiren takımımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele sergiledik. Karşımızda iyi bir takım vardı. Önemli, güçlü yanları ve birebirde etkili oyuncuları olan bir takım vardı fakat galip gelen taraf bizdik. Bu bizi mutlu etti." diye konuştu.

Mateos, maçta kendisini mutlu eden bir ayrıntının da yedikleri golün ardından takımın gösterdiği reaksiyon olduğunu ifade etti.

Oyuncularının sahadaki duruşunun bugün önemli olduğunu vurgulayan Mateos, "Oyunu her ne kadar iyi bir skor olarak kazanmış olsak da oyun içerisinde 90 dakikaya baktığımızda gerek oyunun hızını yükseltmeniz, gerek pas yollarını açmamız, birbirimize sunmamız bizi ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.

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